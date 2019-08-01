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Çorum Valiliği’nden “yabancı uyruklular” ile ilgili açıklama

Çorum Valiliği, kentte 15 bin 166 yabancı uyruklunun yaşadığını açıkladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:12
Çorum Valiliği’nden “yabancı uyruklular” ile ilgili açıklama

Çorum Valiliği, kentte 15 bin 166 yabancı uyruklunun yaşadığını açıkladı.


Yerel basında yer alan bazı haberlerde, “ilimizde sığınmacı olarak bulunan Suriyelilerin, parkları işgal ettiği, bazı semtlerde kendi iş yerlerini açıp çalıştırdığı, o bölgeden Çorum halkının korkarak geçtiği, ayrıca Suriyelilere Valilik, Belediye ve bazı kurumların yardımda bulunmalarından dolayı çalışmadan geçindikleri” şeklindeki iddialarla ilgili Çorum Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.


Vali Mustafa Çiftçi; yaptığı yazılı açıklamada, kentte 15 bin 166 kayıtlı yabancı uyruklu şahıs bulunduğunu belirterek, bu şahısların 2 bin 651’inin Suriyeli, 11 bin 44’ünün Iraklı, bin 471’inin ise diğer ülke vatandaşlarından oluştuğunu bildirdi.


Yabancı uyruklu şahısların karıştığı olay sayıları incelendiğinde 2015 yılında 95, 2016 yılında 210, 2017 yılında 239, 2018 yılında 326, 2019 yılında Temmuz ayı itibari ile 222 olaya karıştıklarının tespit edildiğini kaydeden Vali Çiftçi, “İlimiz genelinde toplam yıllık olay sayısına bakıldığında yabancı uyruklu şahısların karıştıkları olay oranı yüzde 3, yüzde 4 oranına denk gelmektedir. Yine bu şahısların karıştıkları olaylar incelendiğinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlardan olup, kendi aralarında işlemiş oldukları suçların ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu yabancı uyruklu şahısların haberde konu edilen Aşıklar Tepesi ve Alaattin Camisi civarı asayiş şube, yabancılar büro, polis merkezi ve diğer kısım ekiplerince sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Ayrıca Aşıklar Tepesi, Hürriyet Parkı ve Kent Park’ta 2019 yılı başından itibaren yapılan huzur uygulamalarında 3 bin 260 kişi kontrolden geçirilmiştir” dedi.


Ülkemizde sığınmacı olarak kabul edilen ve ilimizde geçici ikamet izni ile yaşayan yabancı uyrukluların hizmetlerden faydalanabilmeleri için, kalıcı ikamet izni veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından verilen ikamet iznini almaları gerektiğine dikkat çeken Vali Çiftçi, bu nedenle Suriyeliler evde bakım ve doğum yardımı gibi ekonomik yardımlardan yararlanamadığını ifade etti.


Sosyal yardımlar hakkında da açıklama da bulunan Vali Çiftçi, şunları kaydetti: “Yabancı uyruklu ailelere sosyal uyum yardımları, AB tarafından finanse edilen ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay’ı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı kapsamında yapılmaktadır. Acil durumlarda ise milletimizin tarihten ve inancından gelen hasletlerinden olan zorda, darda kalana yardım etme anlayışıyla, insani ve vicdani bazı yardımlar her yabancı mülteciye insan olması nedeniyle, az da olsa yapılmaktadır”.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:12
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