0553 313 94 23

Çorum saat kulesi’nin kadranlarını değiştirecek

Çorum Belediyesi, yıllara meydan okuyan tarihi Çorum Saat Kulesi’nin yıpranan kadranlarını aslına uygun bir şekilde değiştirmek için çalışma başlattı.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:38
Çorum saat kulesi’nin kadranlarını değiştirecek

Çorum Belediyesi, yıllara meydan okuyan tarihi Çorum Saat Kulesi’nin yıpranan kadranlarını aslına uygun bir şekilde değiştirmek için çalışma başlattı.


Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, "II. Abdülhamit’in muhafız birliği komutanı Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan, 27,5 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi’nin kadranlarında zamanla meydana gelen yıpranmadan dolayı saat tam olarak okunamıyordu. Tarihimize saygı anlamında Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’ne gerekli başvurularımızı yaptık. Kadranların aslına uygun olarak yenilenmesi için onayımızı aldık. Önümüzdeki günlerde dört kadranın yenilenmesi için çalışmalara başlayacağız. Çalışmalarımız esnasında ayrıca akrep ve yelkovanda da temizleme çalışmaları yapacağız. Çalışmamız tamamlandığında şehrimizin sembollerinden olan Saat Kulemiz daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak" dedi.


Saat Kulesi’nin tarihi hakkında bilgi:


Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan, 27,5 metre yüksekliğindeki Saat Kulesi’ne 81 basamaklı döner merdivenle çıkılmaktadır. Kulenin üst katının dört cephesinde, yuvarlak kadranlı saatler bulunmaktadır. Sarı renkli kesme taştan olan kulenin kapısı üzerinde kitabesi bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:38
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
    1. Hafif ticari araç ile traktör..
    2. Kafkasör festivali boğalı kortej..
    3. Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile..
    4. Munzur Üniversitesi taban puanları..
    5. Anne karnında bebek ne zaman hareket..
    6. Tire’deki makilik yangını söndürüldü
    7. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    8. Çorum’da 222 metruk ev yıkıldı
    9. İBB'de devir-teslim töreni
    10. SPK haftalık bülteni
    11. KKTC Başbakanı Ersin Tatar noktayı..
    12. Hamilelikte sık idrara çıkma neden olur?
    13. 10 kişinin öldüğü kazayla ilgili..
    14. Konya’da otomobil köprüden düştü! 6..
    15. Hakkari’de uyuşturucu ile mücadele..
    16. Elektriğe zam geliyor! 1 Temmuz'da...
    17. Fransa'da belediye tesettür mayo..
    18. İstanbulkart nerelerde kullanılır?
    19. BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı..
    20. KKTC yönetimi Maraş konusunu ele aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!