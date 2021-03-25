Çorum Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çorum sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı Müslümanlar için bir fırsat ayıdır. Bu ayı ibadet ve duayla geçirip iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü bir daha Ramazan ayına kavuşup kavuşmayacağımız belli değil. Şaban ayının son günlerine gelmemiz sebebiyle en çok merak edilen konu ilk sahurun ne zaman ve saat kaçta başlayacağı. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Ramazan Çorum İmsakiyesi 2021