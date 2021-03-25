Çorum Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çorum sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayı, Müslümanlar için İlkbahar gibidir. Çünkü Ramazan ayında Allah rahmet ve mağfiret kapılarını açarak günah işleyen kullarını tövbe etmeye ve ibadet etmeye çağırır. Ramazan ayının bu özelliğinden istifade etmek isteyen Çorumlular Ramazan ayında oruç tutmak için, Çorum imsakiye 2021, diyanet namaz vakitlerine göre 2021 imsakiye iftar saatlerini araştırıyor. Peki, Çorum imsakiye 2021 Adana’da sahur saat kaçta? Çorum iftar vakti ne zaman?
Ramazan ayı Müslümanlar için bir fırsat ayıdır. Bu ayı ibadet ve duayla geçirip iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü bir daha Ramazan ayına kavuşup kavuşmayacağımız belli değil. Şaban ayının son günlerine gelmemiz sebebiyle en çok merak edilen konu ilk sahurun ne zaman ve saat kaçta başlayacağı. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Ramazan Çorum İmsakiyesi 2021