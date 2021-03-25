  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç Çorum Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çorum sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Çorum Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çorum sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı, Müslümanlar için İlkbahar gibidir. Çünkü Ramazan ayında Allah rahmet ve mağfiret kapılarını açarak günah işleyen kullarını tövbe etmeye ve ibadet etmeye çağırır. Ramazan ayının bu özelliğinden istifade etmek isteyen Çorumlular Ramazan ayında oruç tutmak için, Çorum imsakiye 2021, diyanet namaz vakitlerine göre 2021 imsakiye iftar saatlerini araştırıyor. Peki, Çorum imsakiye 2021 Adana’da sahur saat kaçta? Çorum iftar vakti ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 10:34:00 -
Çorum Ramazan imsakiye sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Çorum sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayı Müslümanlar için bir fırsat ayıdır. Bu ayı ibadet ve duayla geçirip iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü bir daha Ramazan ayına kavuşup kavuşmayacağımız belli değil. Şaban ayının son günlerine gelmemiz sebebiyle en çok merak edilen konu ilk sahurun ne zaman ve saat kaçta başlayacağı. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Ramazan Çorum İmsakiyesi 2021

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!
Siyaset

Bir Ankara fıkrası... Mansur Yavaş: Şu anda oy oranım yüzde 60!

Ankara'da heykel dikmekten başka kayda değer bir hizmeti bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte bugünlerde yüzde..
Birgün paçavrası, hiç bu kadar kudurmamıştı: Yeni Akit, Yeni Şafak, Prof. Boynukalın, Saadet Partisi! Herkesi hedef aldılar
Medya

Birgün paçavrası, hiç bu kadar kudurmamıştı: Yeni Akit, Yeni Şafak, Prof. Boynukalın, Saadet Partisi! Herkesi hedef aldılar

Aile yapısnı ifsad eden, eşcinsel sapkınlığın önünü açan İstanbul Sözleşmesi'nin feshi, İslam karşıtlarını adeta kudurttu. Birgün adlı kağıt..
Gazeteci Uğurlu'dan İstanbul Sözleşmesi değerlendirmesi: 17 yaşında evlendi diye 9 yıl hapis!
Gündem

Gazeteci Uğurlu'dan İstanbul Sözleşmesi değerlendirmesi: 17 yaşında evlendi diye 9 yıl hapis!

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay