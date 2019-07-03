"Çorum Olayları"nın 39. yılı

ÇORUM (AA) - Çorum'da 1980 yılında "Çorum Olayları" olarak anılan olaylarda yaşamını yitirenler törenle anıldı.



Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi, Çorum Alevi Kültür Merkezi ve Türkiye ile Avrupa'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen program kapsamında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı önünde toplanan vatandaşlar, Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

Zaman zaman sloganlar atan, ıslık çalıp alkışlarla protestoda bulunan grup, Gazi Caddesi'nde oluşturulan arama noktasında polisler tarafından üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı.

Emniyet Müdürlüğünce programın yapıldığı alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ellerinde "Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlarla alanda toplanan vatandaşlar, 39 yıl önce çıkan olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için saygı duruşunda bulundu.



Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özler, burada yaptığı konuşmada, Çorum Olayları'nı "katliam" olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenleri andıklarını, gerçekleştirenleri de şiddetle kınadıklarını dile getirdi.

Katliamın unutulmaması için iki temel talepleri olduğunu belirten Özler, "Birincisi olaylara ilişkin soruşturmalar tekrar açılsın, adil bir yargılama yapılsın ve sorumlular tespit edilsin. İkincisi de yaşanan bu katliamın yeni nesillere doğru anlatılması için bir katliam anıtı dikilmesini talep ediyoruz. Biz her şeyin iyi olmasını isteyen insanlarız. Kardeşlikten, eşitlikten ve hoşgörüden başka gücü olmayan insanlarız." dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül de "Çorum Olayları"nı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayarak, asıl sorumlular açığa çıkarılana kadar bu davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Her şeyin güzel olabilmesi için Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir arada eşit koşullarda yaşamak isteyen herkesle biz bu mücadeleyi vereceğiz. Bu toprakları asla şeriatçılara ve faşistlere teslim etmeyeceğiz." diye konuştu.

Programa, yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri de katıldı.

