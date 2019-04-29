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Çorum merkezli FETÖ/PDY operasyonu

3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
Çorum merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çorum merkezli Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar Türk asıllı Alman vatandaşları A.C. ve Z.C. ile M.G, K.D, N.Y, M.A, A.İ, A.D, R.E. ve H.E. savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan M.G, K.D, N.Y, A.İ, A.D, R.E. ve H.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Çorum genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğunu tespit eden Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Çorum, Ankara ve İzmir'de 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheliden 24'ü yakalanmıştı.

Örgütün "il imamı", Sungurlu, Alaca, Osmancık ilçeleri imamları, "örgütün mali sorumlusu", "büyük bölge talebe mesulü", "bölge talebe mesulü", "bayan yapılanması sorumlusu" ve "öğrenci yapılanması sorumlusu" gibi üst düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüphelilerden 14'ü daha önce emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Bu zanlılardan 1'i tutuklanmış, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari olarak aranan "il imamı"nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.




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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
  1. Çorum
  2. FETÖ/PDY
  3. operasyon

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