0553 313 94 23

Çorum L Tipi Cezaevinde cinayet

Çorum L Tipi Cezaevinde bir mahkum öldürüldü.

12 Mart 2019 Salı 12:31
Çorum L Tipi Cezaevinde cinayet

Çorum L Tipi Cezaevinde bir mahkum öldürüldü.


Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hasta mahkumların barındırıldığı koğuşta kalan hükümlü F.T.’nin, aynı koğuşta hükümlü olarak bulunan şüpheliler Ü.A. ve Ç.Y. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.


Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adlı/idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    1. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    2. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    3. Samsun şehitler için yürüyecek
    4. Kırıkkale Üniversitesine "TS EN ISO..
    5. Yabancı öğrencilerden İstiklal Marşı..
    6. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    7. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102..
    8. İsmet Yıldırım: "Alemdağ Caddesi ve..
    9. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    10. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    11. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    12. Çatıdan güneş tüneli ile evin her..
    13. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    14. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    15. Karısının iş yeri önünde benzinle..
    16. Mehmet Akif, sporcu kimliği ile anıldı
    17. "Büyükşehirlere sızmak istiyorlar"
    18. Özlü “İyi ki plaka kodumuz 01 değilmiş”
    19. AK Parti Mardin teşkilatı müşahit..
    20. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    21. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    22. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    23. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    24. Günün ilk yarısında şehir..
    25. Günün ilk yarısında endekslerin..
    26. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    27. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    28. Borsa ilk yarıda düştü
    29. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    30. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü