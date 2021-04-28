Çorum Kuruçay TOKİ konut belirleme kura sonuçları
TOKİ, 100 Bin Sosyal Konut kapsamında Çorum Kuruçay konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Çorum Kuruçay konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Çorum Kuruçay TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Çorum Kuruçay kura sonucu sorgulama…
TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kayseri Kocasinan’da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Kayseri Kocasinan Karpuzatan TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın
TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.
3+1 kurada çıkmayanlar 2+1 lerden alabilir mi?
Konut tipi (2+1-3+1) seçimleri yalnızca başvuru döneminde yapılabilmektedir.