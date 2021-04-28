Çorum Kuruçay TOKİ konut belirleme kura sonuçları

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Kayseri Kocasinan’da hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Kayseri Kocasinan Karpuzatan TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.

3+1 kurada çıkmayanlar 2+1 lerden alabilir mi?

Konut tipi (2+1-3+1) seçimleri yalnızca başvuru döneminde yapılabilmektedir.