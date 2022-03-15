Huzur ve bereketin ayı ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Mübarek ramazan ayı öncesinde ise imsakiyeler belli oldu. Bu sebeple pek çok kişi yaşadığı ilin imsakiyesini araştırıyor.

Recep ayı girdiği zaman Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle dua ederdi:

Allah'ım recep ve şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi ramazan ayına ulaştır!

Çorum iftar sahur vakitleri | 2022 Çorum imsakiye





Sürekli yolculuk yapan kişi oruç ibadetini nasıl yerine getirebilir?

Sürekli yolculuk hali, ibadetlerde bir ruhsat sebebidir. Yolcuların bu ruhsatlardan yararlanmalarında dinen bir sakınca yoktur. Genel bir ilke olarak mazeret devam ettiği sürece ruhsatlar da devam eder. Buna göre sürekli yolculuk halinde olan kimseler, namazlarını ertelemeden ve dört rekâtlı farzları kısaltarak iki rekât olarak kılarlar. İhtiyaç duyduklarında veya mecbur kaldıklarında, öğle ile ikindi veya akşam ile yatsı namazlarını birleştirerek (cem ederek) de kılabilirler. Ramazan oruçlarını ise mümkün olduğunca tutmaya çalışırlar. Fakat yolculuk esnasında oruç tutmakta zorlanırlarsa, uygun zamanda kaza etmek şartıyla yolculuk süresince oruçlarını tutmayarak erteleyebilirler. Ertelemek zorunda kaldıkları ramazan oruçlarını imkân buldukları ilk fırsatta kaza etmeye çalışırlar. Kaza da edemeyecek duruma düşerler ise sözgelimi artık oruç tutmalarına imkân vermeyen ve iyileşme ümidi olmayan bir hastalığa yakalanmak gibi durumlarda tutamadıkları her bir günlük oruç için bir fidye verirler.