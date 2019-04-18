Çorum Hayvan Pazarı açılış saatinde düzenleme

Çorum Belediyesi vatandaşlardan ve tüccarlardan gelen talep üzerine Hayvan Pazarı’nın açılış saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim çalışmaları yaparken Hayvan Pazarını ziyaret ettiklerini hatırlatarak, bu ziyarette Hayvan Pazarı’ndaki ticareti canlandırmak ve geliştirmek için neler yapabileceği konusunda hem vatandaşlar, hem de tüccarlarla görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

İlgili mevzuat gereği, hastalıklı hayvanların daha kolay tespit edilmesi, hırsızlık, sahte para dolandırıcılığı gibi olayların önüne geçilebilmesi için önemli bir hizmeti yerine getiren Hayvan Pazarının açılışının gün ışığında olması gerektiğini dile getiren Aşgın, “Hayvan pazarı açılış saati ile ilgili, vatandaşlarımızdan gelen daha erken saatte açılma talebini ortak akılla görüşerek güzel bir sonuca bağladık. Hayvan Pazarımızın açılış saatlerini 22 Nisan 2019 tarihinden itibaren yaz aylarında 06.30 kış aylarında ise 07.30 olarak değiştirdik. Burada faaliyet gösteren tüccarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı’nın yaklaşık 70 bin metrekarelik alanıyla İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz bölgesinin en büyük pazarı niteliğinde olduğunu anlatan Aşgın, “Alım ve satım için, hayvan pazarımıza 25 İlden hayvan tüccarı gelmektedir. İlimizdeki tarım ve hayvancılığın gelişmesinde büyük katkı sağlamaktadır. Yaptığımız araştırmalarda vatandaşlarımızın erken saatlerde hayvan pazarına geldikleri görülmüştür. Tüccar ve vatandaşlarımızın yer bulamayız endişesiyle erken saatlerde hayvan pazarına gelmelerine gerek yoktur. Pazarımız içerisinde yeterli otopark ve hayvan satış alanımız bulunmaktadır. Vatandaşlarımızdan, mevcut İskilip yolunun trafik akışına engel olmamak, olası trafik kazalarına sebebiyet vermemek, ambulans, itfaiye vb. araçların geçişini engellememek için, hayvan pazarına gelişlerinde daha dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Ayrıca pazar alanımızda bulunan servis ve yürüyüş yollarının açık olması, hayvanların padoklara alınması, hayvan ve insan sağlığı yönünden önem arz etmektedir" diye konuştu.