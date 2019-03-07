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Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:14
Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurulu

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen oybirliğiyle yeniden Cemiyet Başkanlığına seçildi.


Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen genel kurula cemiyet üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar’ın üstlendiği genel kurulda Atilla Çiğdem ve Mehmet Akçay’da katip üye olarak görev aldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet, denetim ve bütçe raporları ayrı ayrı okunarak ibra edildi.


Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Şevket Erzen başkanlığında Bülent Özkaleli, Sadık Örgel, Recep Mebet, Taner Şimşek, Mustafa Külcü, Ali Özdemir, Bilal Çevrim ve Serdar Özel’den oluşurken Denetim Kuruluna ise Kemal Mesci, Şahin Örgel ve Uğur Çınar seçildiler. Gazeteciler cemiyetinin Federasyon delegeleri de Şevket Erzen, Bülent Özkaleli, Bilal Çevrim ve Recep Mebet’ten oluştu.


Genel Kurulda sonrasında bir konuşma yapan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak tüm Cemiyet üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.


’Cemiyet üyeleri yemekte buluştu’


Genel kurul sonrası ise Bilge Suit Otel’de Cemiyet üyelerine öğle yemeği ikram edildi. Cemiyet üyeleri yemekte Çorum Haber Gazetesinin 10 bininci sayısını pasta keserek kutladılar.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:14
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