Çorum Belediyesin’den figürlü yaya geçidi çalışması

Çorum Belediyesi, kentteki kavşaklarda “Önce yaya” konulu figür uygulaması başlattı.

Pilot bölge olarak 23 Nisan kavşağının seçildiği kavşakta Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geçiş önceliğinin yayalara ait olduğunu belirtecek şekilde figür çalışması yaptı.

Uygulamanın kısa süre içerisinde belirlenen tüm noktalarda yapılacağını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "Şimdilik sadece tek noktada figür çalışmasını yaptık. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen uygulamaya konulan Önce Yaya figür çalışması için ekiplerimiz 23 Nisan Ortaokulunun bulunduğu kavşağı belirledi. Bu bölgede figür çalışması gerçekleştirildi. Geçişlerde önceliğinin yayalara ait olduğunu belirten “Önce Yaya” figür çalışmamamızı tüm bölgeye yayacağız. Tespit edilen 135 bölge için ihale gerçekleştirilerek en kısa süre içerisinde figür çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.