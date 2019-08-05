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Çorum Belediyesi’nden 571 çocuğa bayramlık

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 571 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:38
Çorum Belediyesi’nden 571 çocuğa bayramlık

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 571 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocukların, sevincine şahitlik ettiklerini bunun da kendilerini fazlasıyla mutlu ettiğini vurguladı.


Çorum Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik birçok çalışma yaptığını, sosyal belediyecilik alanında çok kıymetli hizmetler verdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bir yandan şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmek için yollar, alt yapı, kaldırım, üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan da sosyal belediyecilik alanında da en güzel hizmetleri sunmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızdan bir tanesi de çocuklarımıza yönelik kıyafet yardımımız. Bu şehirde yaşayan her insanımıza yönelik bir hizmetimiz var. Engellilerimiz, çocuklarımız, uluçınarlarımız, dar gelirli vatandaşlarımız, onların rızası ve gönül razılığı bizim için daha da özel bir anlam ifade ediyor. Devletimizin insanlarına verdiği kıymeti ifade etmesi açısından “sosyal belediyecilik” ile ilgili hizmetler çok önemli. Bu amaçla Gıda Bankamızda 200 değişik ürün çeşidi ile 7972 aileye gıda yardımı yapıyoruz. Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında bu güne kadar 21 bin 615 bebeğin ailesini ziyaret ettik. Bu proje ile ailelerin mutluluklarına ortak oluyoruz. Ailelere de çeşitli hediyeler veriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl yine ramazan çadırımızda ihtiyaç sahiplerinin iftar yapmasını sağladık. Belediyemizin öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla her gün bin kişi iftar yapma olanağı buldu. Yaşlı Bakım Ev Temizliği Hizmetleri kapsamında ise 543 evde 734 yaşlımıza evde bakım hizmeti veriyoruz. Ulu çınarlarımızın her zaman yanında olmaya onlara olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemeye çalışıyoruz” dedi.


Velipaşa Konağında yapılan programda çocuklarla yakından ilgilenen ve bayramlık kıyafetleri çocuklara takdim eden Başkan Aşgın, yaklaşan kurban bayramı öncesinde çocukları sevindirmenin huzuru içerinde olduklarını söyledi.


Belediye Başkanı Aşgın, "Peygamber efendimizin doğum yılı olan 571’den hareketle 571 evladımıza T-shirt, pantolon, aydakkabı, çorap ve sweet olmak üzere toplam 5 parça kıyafet hediye ediyoruz. Bayram öncesi onların gönüllerini almak, rızasını almak istiyoruz. İnşallah böyle de oluyor. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, evlatlarımızın sevinci bizim sevincimiz. Önümüzdeki yıl sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, onların bu mutluluğuna şahit olmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Verdiğimiz bu küçük hediyelerle onların yüzünün güldüğünü görmek bizler için en güzel bayram hediyesi” dedi.


Dr. Halil İbrahim Aşgın sunmuş oldukları hizmetleri aşkla sunduklarını, daha çok kişiye, ulaşmak için de Çorum’a, Çorum’da yaşayan vatandaşlara karşı sorumlu olduklarını ifade ederek, Çocuklara yönelik bayramlık kıyafet dağıtımında emeği geçen personele teşekkür etti.


Başkan Aşgın, vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:38
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