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Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış seferberliği

Çorum Belediyesi mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle ilgili birim personelleri oluşabilecek aksaklıklara karşı tam kadro seferber oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 19:24
Çorum Belediyesi’nde tam kadro yağış seferberliği

Çorum Belediyesi mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle ilgili birim personelleri oluşabilecek aksaklıklara karşı tam kadro seferber oldu.


Tüm personellerin görev başında olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz tam kadro iş başında olup ivedilikle şehrin ihtiyaç duyulan her noktasında aşırı yağışlarla mücadele etti. Belediye olarak bundan sonra oluşabilecek aşırı yağışlardan hemşehrilerimizin gördüğü zararı en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Şehrimizde ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu tahliye hattında tadilat ve eksikliklerin giderilmesi için yaptığımız ihale imza aşamasında” dedi.


Kotun düşük olduğu yerlerdeki mesken sahipleri aşırı yağışlardan kaynaklı geri tepmelere karşı tedbirlerini almaları gerektiğini belirten İsmail Yağbat, “Kanalizasyon hatlarında oluşabilecek aşırı yüklenmeyi ve bu sebeple oluşabilecek geri tepmelerin önüne geçilebilmesi için bina sahiplerinin ve apartman yöneticilerinin çatı yağmur sularını bahçeye ve kanalizasyon hattına vermek yerine acil bir şekilde yola vermeleri gerekmekte” şeklinde konuştu.


Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, yapılan incelemeler sonucu uyarılara aldırmayan ve çatı yağmur sularını yola vermeyen mesken sahipleri hakkında işlem yapılacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 19:24
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