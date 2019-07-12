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Çorum Belediyesi’nde fırtına mesaisi

Çorum’da dün akşam saatlerinde yaşanan ve hayatı durma noktasına getiren şiddetli rüzgar ve yağışların kent merkezinde sebep olduğu hasarı gidermek için belediye ekipleri tam kadro mesai yaptı.

12 Temmuz 2019 Cuma 18:39
Çorum Belediyesi’nde fırtına mesaisi

Çorum’da dün akşam saatlerinde yaşanan ve hayatı durma noktasına getiren şiddetli rüzgar ve yağışların kent merkezinde sebep olduğu hasarı gidermek için belediye ekipleri tam kadro mesai yaptı.


Şiddetli rüzgar ve yağışın kent merkezinde bina ve araçlarda hasara sebep olduğunu ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda ekiplerimizi olası şiddetli yağış ve rüzgar ihtimaline karşı hazır tutuyorduk. Fakat rüzgarın ve yağışın şiddeti tahmin edilenden fazla oldu. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında meydana gelen hasar ve sorunlarla ilgili teyakkuza geçerek gelen her ihbarı değerlendirdi ve olaylara ivedilikle müdahale edildi” dedi.


Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için ekiplerin gece boyunca çalıştığını belirten Başkan Aşgın, “Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz 342 personelle, su taşkını, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi 87 olaya müdahale etti. Bunun yanı sıra sabahın ilk saatlerine kadar şehrin dört bir yanındatemizlik çalışmaları devam etti. Şehrimizde hayat normal seyrine döndü. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyor canla başla mücadele eden ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 18:39
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