Çorum Belediyesi terörle mücadele şehitlerinin hatıralarını yaşatacak

Çorum Belediyesinin 15 Temmuz’da yaşanan ihanetin ve bu ihanet karşısında gösterilen kahramanlığın gelecek kuşaklara aktarılması ve milli ruhun diri tutulması amacıyla kurduğu 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nde terörle mücadele şehitlerinin de emanetleri sergilenecek.

Kültür Park içerisinde geçtiğimiz yıl 15 Temmuz şehitleri anısına kurulan müzede Çorumlu şehitlerin hatıraları yaşatılıyor. 15 Temmuz şehitlerinin bal mumu heykelleri ve özel eşyaları ile fotoğraflarının sergilendiği müzede ayrıca 15 Temmuz’un sembol isimlerinden şehit Astsubay Ömer Halisdemir için de özel bir bölüm bulunuyor.

15 temmuz Şehitler Müzesi’nde yapılan yeni düzenleme ile ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin giriş katında 367 Çorumlu terörle mücadele şehitlerinin de emanetlerini sergileyeceklerini açıkladı. 15 Temmuz’un bu milletin vicdanı ve yeniden dirilişinin ilk ışığı olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 şehidimiz var. Gazilerimiz var. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatma ve o hain geceyi unutturmamak için inşa ettiğimiz 15 Temmuz Şehitler Müzemizde 12 tane Çorumlu şehidimiz ve Şehit Ömer Halisdemir’in emanetleri yer alıyor” dedi.

Tüm şehitleri unutmamak ve unutturmamak için müzede yeni bir düzenleme yapacaklarını açıklayan Başkan Aşgın, “Terörle mücadelede Çorumlu 367 tane şehidimiz var. Müzemizin giriş katını Çorumlu şehitlerimizin emanetleri ile yeniden dizayn edeceğiz. Giriş katta terörle mücadele şehitlerimizin emanetlerini, üst katta 15 Temmuz şehitlerimizin emanetlerini sergileyeceğiz. Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneğimize orada bir alan açacağız. Üniversitesi, lise, ortaokul ve ilkokulda okuyan öğrencilerimizin ziyaret etmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı ile ziyaretlerimiz başlayacak" ifadelerini kullandı.

Anadolu’nun güçlü olan milletlerin baki kaldığı, zayıflayan milletlerin sürüldüğü topraklar olduğunu belirten Aşgın, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bin yıldır bu topraklardayız. Güçlü olabilirsek, birbirimize kenetlenebilirsek, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle birbirimize bağlanırsak, bilim ve teknolojide atılımlar yaparsak, büyük projeler büyük hayaller kurar hayata geçirirsek ilelebet bu topraklarda kalmaya devam edeceğiz. Ama bir zafiyet gösterirsek, bir birimize düşersek sen ben kavgasına düşersek, bilim, sanat, kültür gibi konularla ilgilenmezsek bizi ayırırlar. Ortak değerimiz olan topraktan, bayraktan ve ezandan ayrılmamak için laboratuvarlarımız, kütüphanelerimiz 24 saat çalışacak. Kamu kurumlarımız çok iyi çalışacak.Çünkü mazlum ülkelerin gözü Türkiye’de. Biz güçlü olalım, dik duralım ki onlar bizlere tutunsunlar. Tekrar tarihimizdeki vizyonumuzla bütün yeryüzünde adaletin, sevginin garantörü olalım. Biz güçlü olduğumuzda bu milletin önünde hiçbir güç duramaz. Millet için canını vefa eden tüm aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, şehitlerimizin bizlere emaneti olan acılı ailelerine sabır diliyorum.”