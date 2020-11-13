İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında genelgede vatandaşları yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasak olduğu belirtildi. Genelge sonrası il ve ilçelerde sigara denetimi yapıldı.

Çorum’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan cadde ve sokaklarda denetim yapıldı. Polis ve zabıta ekipleriyle birlikte denetime katılan Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, yanına yaklaştığı, sigara içen gence, “Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak” dedi. Genç ise yasaktan haberinin olmadığını söyledi. Peki Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan kimdir?

Turhan Candan kimdir?

Turhan candan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Ordu, Konya ve Çorum’da öğretmen olarak çalıştı. Köşe yazarlığı ve radyo programcılığı yaptı. 2001-2009 yıllarında aktif siyasetin içinde yer aldı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesini kurdu. 2009 yılında Çorum Belediyesinde göreve başladı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.