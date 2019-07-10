Çorum Belediyesi 15 arsayı satışa çıkarttı Çorum Belediyesi tarafından şehrin çeşitli yerlerinde bulunan 15 adet arsa ihale usulü ile satışa çıkartıldı.

Çorum Belediyesi tarafından şehrin çeşitli yerlerinde bulunan 15 adet arsa ihale usulü ile satışa çıkartıldı.

Çorum Belediyesi Basın Birimi’nden yapılan açıklamada, mülkiyeti Belediye’ye ait olan ve şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 15 adet arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulüne göre satışa çıkarıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Ulukavak Mahallesinde 10, Gülabibey Mahallesinde 2, Bahçelievler Mahallesinde 2, Ayarık mevkiinde 1 olmak üzere toplam 15 adet arsanın ihalesi 11 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 14.00’da Meclis Salonu’nda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edebilirler” ifadelerine yer verildi.

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