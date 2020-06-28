  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Corona virüs ile ilgili korkutan gerçek! "Tek hedefi solunum yolları değil"

Amerika'dan korkutan corona virüs araştırması! Bu güne karda 10 milyonun üzerinde enfekte bulunan corona virüs salgını ile ilgili korkutan bir araşıtırma sonucu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 08:01:00 -
Corona virüs ile ilgili korkutan gerçek! "Tek hedefi solunum yolları değil"

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Her geçen gün virüsün yeni özelliklerini keşfeden bilim insanları ise COVID-19'la yeni tanıştıklarını belirterek, "İlk başta sadece bir solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak tek hedefi nefes değil" dedi.

ABD'deki araştırmalara göre koronavirüs yalnızca akciğerleri değil başka organları da hedef alıyor. California'nın La Jolla bölgesindeki Scripps Translasyonel Araştırma Enstitüsü'nden doktor Eric Topol, "Başta sadece solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak sonra pankreası, kalbi, karaciğeri, beyni, böbrekleri ve diğer organları da hedef aldığını gördük" açıklamasında bulundu.

Diğerlerinden daha farklı

Korona hastaları solunum yetmezliğinin yanı sıra felce yol açan kan pıhtılaşması ve birçok organa aynı anda saldıran aşırı enflamasyon sorunları yaşayabiliyor. Virüs baş ağrısı, baş dönmesi, tat ve koku kaybı gibi nörolojik komplikasyonlara da neden oluyor. COVID-19'un hastalarda yarattığı tahribatın etkisi yıllarca sürebilir. Chicago'daki Northwestern tıp merkezinden kardiyolog Sadiya Khan, hem semptomları hem de yol açtığı komplikasyonlar açısından diğer virüslerden farklı olduğunu söylüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı