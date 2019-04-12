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Çorlulu sporcular Kavala’da rekor kırdı

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Yüzme Takımı 8 sporcusuyla 9, 10, 11 ve 12 yaş gruplarında Yunanistan’ın Kavala şehrinde düzenlenen sezonun 2.

12 Nisan 2019 Cuma 17:46
Çorlulu sporcular Kavala’da rekor kırdı

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) Yüzme Takımı 8 sporcusuyla 9, 10, 11 ve 12 yaş gruplarında Yunanistan’ın Kavala şehrinde düzenlenen sezonun 2. yarışı "Kavala Junior 2019" yüzme yarışlarından rekor ve 12 madalya ile döndü.


Yunanistan’ın Kavala şehrinde düzenlenen Kavala Junior 2019 yüzme yarışlarına katılan ÇBSK Yüzme Takımı sporcuları turnuva rekorunun yanı sıra 9 birincilik, 3 ikincilik, 1 dördüncülük ve 1 yedincilik elde etti.


Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşa edilmesinin ardından yüzme alanında önemli başarılar elde eden ÇBSK Yüzme Takımı sporcuları elde ettikleri başarıyla Çorlu’nun gururu oldu. 9 yaş kategorisinde yarışan Ali Erse Durali, 5 metre kurbağalama yarışında Kavala rekorunu kırarak birinci oldu.


Kavala Junior 2019 turnuvasına katılan Çorlulu sporculardan Ali Erse Durali 50 metre serbestte ve 50 metre kurbağalama, Deniz Başar 100 metre ve 200 metre sırtüstü ile 200 metre karışık, Kaan Dervişoğlu 50 metre kelebek ve 50 metre kurbağalama, Can Dervişoğlu 200 metre serbest ve 200 metre karışık, Teoman Ata Korkmaz 50 metre serbest ve 200 metre karışık, Efe Gökduman 100 metre serbest dallarında birinci olurken, Efe Gökduman 50 metre sırtüstünde 4’üncülük, Kuzey Ataberk Özkaran 50 metre sırtüstünde 5’incilik ve Arda Baydaş 50 metre sırtüstünde 7’ncilik elde ederken, Arda Baydaş, Can Dervişoğlu, Efe Gökduman ve Teoman Ata Kormaz’dan oluşan ÇBSK takımı ise 4x50 metre serbest 2009 doğumlu erkekler bayrak yarışında turnuva ikincisi oldu.



"Sporcularımızı ahlaklı bireyler olarak yetiştiriyoruz"


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada yüzme dalında önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Kısa süre içerisinde milli takımımıza sporcu göndermiş olmanın haklı gururunu yaşarken, Yunanistan’ın Kavala şehrinde düzenlenen yarışmalarda rekor kıran ve 12 madalya kazanarak birleri bir kez daha gururlandıran sporcularımızı, yarışmalarda mücadele eden sporcularımızın yetiştirilmesinde emekleri bulunan tüm antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.


"Önemli olanın sadece derece elde etmek olmadığını vurgulamak istiyorum" diyen Başkan Sarıkurt, "Çünkü biz spora gönül vermiş çocuklarımızın Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı bireyler olmalarını hedefliyoruz. Daha sonra başarı muhakkak gelecektir. Sporun her alanında başarıyı hedefleyen bir belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesile ile sporcularımızı ve antrenörlerimizi bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 17:46
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