0553 313 94 23

Çorlulu güreşçiler turnuvadan madalya ile döndü

Balıkesir’de düzenlenen 2.

28 Mart 2019 Perşembe 13:11
Çorlulu güreşçiler turnuvadan madalya ile döndü

Balıkesir’de düzenlenen 2. Uluslararası Yasemin Adar Güreş Turnuvası’na katılan Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) kadın güreşçileri müsabakalarda 3. olarak bronz madalya kazandı.


Küçük Minik Kızlar ve Büyük Minik Kızlar olmak üzere 2 kategoride 11-12-13 ve 13-14-15 yaş grubunda sporcuların mücadele ettikleri 2. Uluslararası Yasemin Adar Güreş Turnuvası’na 30 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Balıkesir’de Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvada 39 kilogramda mücadele eden Meryem Kaygusuz ve 58 kilogramda mücadele eden Gülsüm Bingöl rakiplerini mağlup ederek bronz madalya kazandı.


Milli Takım Yıldız ve Minik Kızlar Teknik Sorumlusu ve Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Kobal ile Hasan Mert’in antrenörlüğünü üstlendikleri kadın güreşçileri elde ettiği başarıdan dolayı kutladığını belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Çorlu Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteklerimizin karşılığını almış olmak mutluluk verici. Güreşçilerimiz her geçen gün artan bir grafikle başarılı sonuçlar almaya devam ediyorlar. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki başta güreşçilerimiz olmak üzere tüm spor branşlarımızda mücadele eden sporcularımı gelecekte bireysel ya da takım halinde daha büyük başarılar elde edecek. Tüm sporcularımızı ve eğitimlerinde emek harcayan antrenör ve eğitmenlerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde ölü bulundu
    1. Kazakistan uyruklu genç sunucu evinde..
    2. Nakil bekleyen hasta ve yakınlarının..
    3. Bakan Kasapoğlu: "Büyükçekmece’yi..
    4. Başkan Ceylan; “Hayal edilemeyen işi..
    5. Cömert: “Hormonlu büyüyen..
    6. İsrail Türkiye’ye karşı harekete..
    7. Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu
    8. ’Meçhul Paşa’ Maltepelilerle buluştu
    9. Aydemir, ‘Aziziye Ruhu her daim galip..
    10. Kamyon arkası yazısı başına bela oldu
    11. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    12. Rota 2 Sanat Yarışması başvuruları..
    13. "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi..
    14. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    15. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    16. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    17. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    18. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    19. Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine..
    20. Evlerinde çıkan yangını söndürmek..
    21. ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’..
    22. Rusya’da metro istasyonu saldırısının..
    23. Perran Kutman'ın annesi vefat etti |..
    24. "İhracata hep birlikte odaklanmamız..
    25. Üniversiteli Şeyma tabutundaki..
    26. Venezuela halkı elektriğin yanı sıra..
    27. Başakşehir'den sürpriz transfer atağı!..
    28. Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri
    29. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    30. MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak