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Çorlu’daki tren kazasında ölenler raylara karanfil bırakılarak anıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında ölen 25 kişi kazanın yıldönümünde raylara karanfil bırakılarak anıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:15
Çorlu’daki tren kazasında ölenler raylara karanfil bırakılarak anıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında ölen 25 kişi kazanın yıldönümünde raylara karanfil bırakılarak anıldı.


Sarılar Mahallesi yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren kazasının yıl dönümü nedeniyle kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları slogan atarak hemzemin geçide gitti.Burada kazada ölenler için sela okunmasının ardından raylara karanfil bırakıldı.


Ailelerin tren raylarına oturarak eylem yapmasının ardından kazanın yaşandığı saatte aynı hatta görev yapan tren olay yerinden geçti. Bazı vatandaşlar trene kırmızı karanfil atarken, bazıları da ellerine aldıkları taşları atmak isterken diğer vatandaşlar ve jandarma ekipleri engel oldu. Daha sonra Sarılar Mahallesi camiinde kazada hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.


Yaşanan kazada eşi ve oğlunu kaybeden Mısra Öz, “Hepsini özlemle hasretle saygıyla anıyoruz. Bugün bizim için söyleyecek bir sözümüz yok. Gerçekten bir şeyler söyleyebilmek çok zor. Her biri bizimle burada. Geçen yıl hepsi bizimle beraber nefes alıyordu ama ne yazık ki burada taşların altına yakınlarımızı gömdük. Hepsini çok özlüyoruz” dedi.


Kazanın yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programına CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye başkan yardımcıları Özcan Veysel Tunçcan, Adnan Kum ve Güner Çetin ile kazada yakınlarını kaybedenler ile tren kazası anında yardıma ilk koşan Sarılar Mahallesi’nin sakinleri katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:15
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