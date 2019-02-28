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Çorlu'daki tren kazası soruşturması

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kısmen tamamlandı - Soruşturma sonunda, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 4 TCDD görevlisi hakkında iddianame hazırlanarak mahkemeye sunulurken, makinistler ve tren şefi hakkında ise takipsizlik kararı verildi - TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle ilgili soruşturmanın devam ettiği ve dosyalarının ayrıldığı öğrenildi

28 Şubat 2019 Perşembe 20:44
Çorlu'daki tren kazası soruşturması

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kısmen tamamlandı.

Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun, Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili bazı görevliler yönünden yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırlanarak, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile diğer yetkililer hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Kararda, bazı yaralıların şikayetçi olmadığı, bazılarının ifadelerinin de tüm çabalara rağmen alınamadığı ve bu nedenle şikayet hakkı süresi içinde bir dilekçe veya ifadenin bulunmadığına işaret edildi. Olay nedeniyle şikayetçi olan bazı vatandaşların ise yapılan araştırmada tren kazasında yaralanmadıklarının tespit edildiği aktarılan kararda, bu kişilerin şikayet haklarının bulunmadığına dikkat çekildi.

Soruşturma aşamasında makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile tren şefi Hüseyin Kahraman'ın savunmalarının alındığı bildirilen kararda, makinistler ve şefin, menfez üzerinden geçerken lokomotifin aniden kontrolsüz bulunduğu raydan yukarıya zıpladığı ve tekrar raya oturduğu, sonrasında seri şekilde fren yaptıkları, acil durdurma butonuna bastıklarını, kendilerine bildirilen herhangi kısıtlama bilgisi verilmediğini ifade ettikleri anlatıldı.

Kararda, makinistlerin alkolsüz oldukları ve 110 kilometre hızındaki trenin de hız limiti dahilinde olduğu bilgisi verildi.

Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporuna atıfta bulunulan kararda, raporda Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un asli kusurlu olduğu bilgisinin yer aldığı hatırlatıldı.

- TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin soruşturması sürüyor

Bu arada, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle ilgili soruşturmanın devam ettiği ve dosyalarının ayrıldığı öğrenildi.

Uzunköprü - İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz'da Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi de yaralanmıştı.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:44
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