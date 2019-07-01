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Çorlu'daki tren kazası davası başlıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında dava açılan 4 TCDD görevlisinin, 3 Temmuz Çarşamba günü yargılanmasına başlanacak

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:02
Çorlu'daki tren kazası davası başlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanık, çarşamba günü hakim karşısına çıkacak.

"Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Temmuz Çarşamba günü yargılanmaya başlayacak.

Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun tarafından hazırlanan iddianamede, kazanın ray ve traverslerin altındaki menfezin üst tarafında bulunan balast ve dolgu zeminin boşalması ve hareket halindeki lokomotifin ağırlığı ile altı boş rayların esnemesi ve açılması, 2’nci vagondan itibaren dizinin devrilerek sürüklenmesi neticesinde gerçekleştiği belirtilmişti.

Ayrıca iddianamede, askıda kalan travers ile hat dolgusu arasındaki kot farkının 65 ila 104 santimetre arasında değiştiği, altı boşalan kesimde sadece dolgu zeminin kaldığı bilgisine yer verilmişti.

Trenin raydan çıkmaya başladığı noktanın sehimli bölgeden hemen sonra olduğunun anlatıldığı iddianamede, şu ifadelere yer verilmişti:

"Balast tabakasının mansap tarafına taşındığı ve hatta uzun mesafelere taşındığı, menfez içinden su akışının devam ettiği, tıkalı olmadığı, yapısal bir hasar oluşmadığı, boşlukta kalan çerçevede yapıda rayda ve traverste bir hasar meydana gelmediği, kırılma olmadığı, askıda kalan çerçevenin tam menfez üzerinde olmadığı, memba tarafına doğru bakıldığında sol tarafında kaldığı, boşlukta kalan çerçevenin son traversin de rayda düşey doğrultuda kalıcı bir sehimin oluştuğu, trenin raydan çıkmaya başladığı noktanın sehimli bölgeden hemen sonra olduğu, menfezin 1,5 metre genişliğinde 2 metre yüksekliğinde ve kargir yapıda olduğu, muhtemelen İstanbul-Edirne hattının imal edildiği 1873 yılında yapıldığı, yani yaklaşık 145 yıllık olduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, TCDD görevlileri Kurt, Polat, Yıldırım ve Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları isteniyor.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:02
  1. çorlu
  2. Tekirdağ
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