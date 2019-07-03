0553 313 94 23

Çorlu'daki tren kazası davası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen sene meydana gelen tren kazasına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanığın yargılandığı duruşmada, mahkeme heyeti duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen avukatların kendilerini suçlaması nedeniyle davadan çekildi- Dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:44
Çorlu'daki tren kazası davası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen sene meydana gelen tren kazasına ilişkin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan haklarında kamu davası açılan TCDD görevlisi 4 sanığın yargılandığı duruşmada, mahkeme heyetinin, duruşma salonuna alınma sırasında yaşanan arbededen avukatların kendilerini suçlaması nedeniyle davadan çekilmesi üzerine dosya Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bir alışveriş merkezinde toplanan, aralarında yakınlarını kazada kaybeden ve onlara destek vermek üzere gelen siyasilerin de bulunduğu grup, "Adalet istiyoruz" yazılı pankart ve yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu dövizlerle Çorlu Adliyesi'ne yürüdü.

Yürüyüş esnasında gruptakilerden bazıları polisle tartıştı.

Siyasiler, avukatlar ve gruptakiler daha sonra adliyeye giriş yaptı. Duruşmanın gerçekleştiği salonun kapasitesi nedeniyle bazı avukat ve kazada yaşamını yitirenlerin yakınları salona giremedi. Bu nedenle polisle bu kişiler arasında kısa süreli tartışma ve arbede yaşandı.

Avukatlar polisin kendilerini ve müvekkillerini darbettiğini iddia ederek mahkeme heyeti ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Duruşma savcısı da iddiaların araştırılması yönünde mütalaa verdi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti dosyadan çekilme kararı alarak, kararın değerlendirilmesi için dosyayı Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede "Kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy 143 Yol Bakım Şefliği Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım Onarım Memuru Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 ile 15 yıl arasında cezalandırılmaları istenmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:44
  1. dava
  2. Duruşma
  3. tren

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediyespor karatecisi Burak Gencer Dünya Kupası seçmelerine gidiyor
    1. Belediyespor karatecisi Burak Gencer..
    2. El Bab’da bomba yüklü motosikletle..
    3. "Fenerbahçe'ye gitme, bizi bekle"
    4. Kırkpınar'da pehlivanların kayıtları..
    5. Dünyanın tek parça en büyük taban..
    6. İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli..
    7. Kısırlık riskine karşı yumurta..
    8. İstanbul Ticaret Üniversitesi taban..
    9. Bahçeli’nin liderliği kitap oldu
    10. Yeşilay ve Kızılay’dan iş birliği
    11. Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne..
    12. Kremlin: "Denizaltı yangınının..
    13. Ege ihracatı bayram molası verdi
    14. Başkan Seçer: "Böyle gelmiş, böyle..
    15. 18 yaşındaki futbolcu, madenci oldu
    16. Yeni Malatyaspor, kamp çalışmalarını..
    17. Taksim Camii'nin son hali görüntülendi
    18. Tekirdağ’da 64 kaçak göçmen yakalandı
    19. Aliağa belediye meclisi toplandı
    20. Borsa ilk yarıda düştü
    21. 30. Dünya Üniversiteler Yaz Spor..
    22. Çanakkale'de 85 düzensiz göçmen..
    23. Kılıçdaroğlu'ndan "Küçük İskender"..
    24. Aliağa'daki gemi yangını
    25. Gaziantepli ev hanımları eski..
    26. Bebek arabası hijyeni nasıl sağlanır?
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Trafikteki silahlı kavga ölümle bitti
    29. Traktörün arkasındaki yolculuk faciaya..
    30. FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz