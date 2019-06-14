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Çorlu’da torbacı operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 17:17
Çorlu’da torbacı operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Çorlu’da gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenleyen polis ekipleri, satışa hazır fişekler halinde 99 fişek eroin maddesi ele geçirdi.


Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahsı uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alan polis, uyuşturucu maddelere de el koydu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:17
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