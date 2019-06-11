Çorlu’da torbacı operasyonu

Çorlu’da uyuşturucu ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele eden polis ekipleri gençleri zehirleyen ve torbacı olarak anılan sokak satıcılarına adeta göz açtırmıyor.

Çorlu’da torbacılık yaptığı değerlendirilen bir şüpheliyi takibe alan polis ekipleri şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda satışa hazır fişekler halinde 40 fişek eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheli şahsı gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürdürülüyor.