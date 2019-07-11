Çorlu’da toplu sünnet kayıtları başladı

Çorlu Belediyesinin düzenleyeceği toplu sünnet şöleni için başvuru kayıtları başladı.

Çorlu Belediyesi, çocuklarına sünnet düğünü yapmaya gücü yetmeyen ailelere destek olmak amacıyla sünnet şöleni düzenleyecek.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin 9 Ağustos’a kadar kayıt yaptırabilecekleri kaydedilen açıklamada, kayıt yaptırmak isteyen ailelerin 0282 684 76 71 no’lu telefondan Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ulaşarak gereken işlemler için bilgi alabilecekleri belirtildi.

Çorlu Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Ahmet Sarıkurt, “Geçtiğimiz yıllarda maddi durumu iyi olmayan pek çok ailemizin çocukları için sünnet şölenleri düzenlemiştik. Bu yıl da bunu devam ettireceğiz. Dar gelirli vatandaşlarımızın en mutlu, en önemli günlerinde yanlarında olacağız. Düzenleyeceğimiz sünnet şöleninde çocuklarımız uzman hekimlerimiz tarafından sünnet edilecekler, sünnet kıyafetlerini giyip doyasıya eğlenecekler. Bu vesileyle, maddi durumu olmadığı için çocuklarını sünnet ettirememiş, düğününü yapamamış tüm vatandaşlarımızın belediyemize başvurarak sünnet şölenimize katılmalarını temenni ediyorum” dedi.