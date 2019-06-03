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Çorlu’da şehir mezarlıkları Ramazan Bayramı’na hazır

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çorlu’daki şehir mezarlıklarında bayram öncesi temizlik gerçekleştirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Çorlu’da şehir mezarlıkları Ramazan Bayramı’na hazır

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çorlu’daki şehir mezarlıklarında bayram öncesi temizlik gerçekleştirdi.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Başkan Yardımcısı Güner Çetin’in şehir mezarlıklarında yaptıkları incelemelerde gördükleri eksik ve aksaklıkları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkililerine aktarmasının ardından mezarlıklarda başlatılan çalışmalar tamamlandı. Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin’in yerinde incelediği çalışmalar kapsamında Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mezarlıklarda otları temizleyerek, personel ve araçlarla süpürme çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Çetin, ekipler tarafından yürütülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlandığını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.


Öte yandan Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun olarak mezarlıklar ve yakın güzergâhlarda ve şehrin farklı bölgelerinde yıpranan veya zarar gören çöp konteynerlerini de yenileriyle değiştirdi.


Mezarlıklar ve güzergâhlarında yapılan çalışmaları takip eden vatandaşlar, yürütülen temizlik çalışmaları nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
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