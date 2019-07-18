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Çorlu’da ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 12 Haziran 2019 tarih ve 38533 sayılı yazıları gereğince Çorlu İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:54
Çorlu’da ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 12 Haziran 2019 tarih ve 38533 sayılı yazıları gereğince Çorlu İlçe Koordinasyon Toplantısı yapıldı.


6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 96. maddesi gereğince İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ülkemizdeki yabancılara yönelik uyum faaliyetleri kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Çorlu Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen toplantı Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.


Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kamu kurumlarının temsilcileri, eğitim kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş sunum yaparak Yabancılara Yönelik Uyum ve Göç konusunda katılımcılara bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:54
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