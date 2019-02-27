0553 313 94 23

Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ il geneline görevlendirilen 142 çarşı ve mahalle bekçisinden 25’inin Çorlu’da göreve başladığını söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:19
Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ il geneline görevlendirilen 142 çarşı ve mahalle bekçisinden 25’inin Çorlu’da göreve başladığını söyledi. Kaymakam Sarılı önümüzdeki günlerde 6 yeni bekçinin daha Çorlu sokaklarında görev yapmaya başlayacağını söyledi.


Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesine katkı sağlamak maksadıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 142 çarşı ve mahalle bekçisinden 25’i Çorlu’da görev yapmaya başladı.


Mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla Çorlu’da emniyet ve asayiş yönünden daha da güçlendiklerini kaydeden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Bugün itibariyle 25 bekçimiz işbaşı yapacak. Önümüzdeki günlerde 6 bekçinin daha katılımıyla toplamda 31 bekçi ile sokaklarımız daha güvenli olacak" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    1. “Simsarlara karşı devlet önlem alır”
    2. Pakistan, Hindistan'la yaşanan..
    3. Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin’den..
    4. Nilüferli sporcular Türkiye Judo..
    5. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Pastırma ve..
    6. "Teşvikler istihdamı olumlu etkiliyor"
    7. Bim aktüel 26 Şubat 2019 indirim..
    8. Trump'ın yasağı onbinlerce kişiyi vurdu
    9. "Servet'in başarısı ve tecrübesi, yeni..
    10. Başkan Çolakbayrakdar: "Kocasinan’ın..
    11. Kaçak göçmenlere organizatörlük yapan..
    12. Milano'nun yeni prensi Piatek
    13. Hayalini 2 bin 800 metrede..
    14. Sınıf öğretmeni kitap kurdu..
    15. Sebzede fiyat artışı frenlendi!..
    16. Trabzonlu vatandaştan İmamoğlu'na..
    17. FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası!
    18. Okul yolunda korkunç olay! 8 yaşındaki..
    19. FETÖ şüphelisi başkasına ait kimlikle..
    20. Çorlu’da 25 bekçi göreve başladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız