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Çorlu ve Ergene OSBÜK’de temsil edilecek

Merkezi Ankara’da bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurulu gerçekleştirildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:07
Çorlu ve Ergene OSBÜK’de temsil edilecek

Merkezi Ankara’da bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Memiş Kütükçü’nün güven tazelediği genel kurulda Çorlu TSO Meclis Başkanı da olan Ergene 2 OSB Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan OSBÜK yönetimine seçildi.


OSBÜK’ün 17. Genel Kurulu önceki gün gerçekleştirildi. Konya OSB ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, önümüzdeki 4 yıl daha OSBÜK’ün yönetim kurulu başkanlığına seçildi.


Kütükcü’nün başkanlığındaki OSBÜK yönetiminde Kütükçü Konya OSB temsilcisi olarak yer alırken Salih Esen - İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB, Bekir Sütçü, Adana Hacı Sabancı OSB, Tahir Nursaçan, Kayseri OSB, Mustafa Türker, Dilovası OSB, Seyit Ardıç, ASO 2. ve 3. OSB, Erol Gülmez - Nilüfer OSB Erdin Noyan Ergene 2 OSB, Cengiz Şimşek Gaziantep OSB, Ali İhsan Özdoğan Diyarbakır OSB, Adnan KeleşoğluBeylikdüzü OSB temsilcisi olarak yönetim kurulunda yer aldılar.


Yönetim kurulu yedek üyeliklerinde Denizli OSB’den Necip Filiz, Antalya OSB’den Ali Bahar, Samsun Merkez OSB’den Fahri Eldemir, Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalat, İhracat OSB’den Günay Güneş, Trabzon Arsin OSB’den Selçuk İskender, Kastamonu OSB’den Sebahattin İşeri, Karaman OSB’den Ali Altun, Nevşehir Acıgöl OSB’den Ali Öbekli, Kaman OSB’den Yakup Eğri, ingöl OSB’den Mahmut Ayaz, Giresun 2 OSB’den Ali Fatoğlu isimleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:07
  1. doğa

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