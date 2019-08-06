Çorlu TSO’dan mesleki eğitime destek

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın bölgedeki imalat sanayinde mesleki eğitimin geliştirilmesi ve mevcut eğitim ortamlarının güncellenmesi amacıyla hazırladığı 3 proje, Trakya Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya hak kazandı.

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında hazırladıkları 3 projenin bölgenin imalat sanayine ve bölgedeki nitelikli istihdamın artmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Toplam bütçesi yaklaşık 1 milyon TL olan 3 projenin Trakya Kalkınma Ajansı’ndan destek almaya hak kazandığını da kaydeden Volkan, “Okullarımızda özellikle yeni atölyelerin oluşturulması, sanal gerçeklik ile modellemeler yapılması ve Mesleki Kariyer Merkezleri oluşturulması amacıyla ortaklaşa hazırladığımız 3 projemiz var. Bu projeler ile bölgedeki eğitim kalitesinin artırılması ve üye firmalara nitelikli ara eleman yetiştirilmesine katkıda bulunacağız. Bu projeler odamız için büyük bir övünç kaynağı olacak. Eğitime desteğe hız kesmeden devam etmeyi planlıyoruz. Bu projeler kapsamında okullarımızda yeni modern atölyeler kurulacak ve günümüz teknolojisinde kullanılan en üst donanımlar ile öğrencilerimiz eğitim alacaklar. Bu vesileyle bölgemizde çok daha nitelikli personeller yetişecek ve firmalarımıza, bölgemize ve ülkemize hizmet edeceklerdir. Ayrıca kurulacak olan kariyer merkezleri ile öğrencilerimizin meslek seçimlerinde niteliklerine göre tercih yapma imkanları sağlanacak ve mesleki yeterlilik ve belgelendirme hususlarında da hem öğrencilerimize hem de firmalarımıza yardımcı olacağız” diye konuştu.