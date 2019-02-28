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Çorlu tren kazasında makinistler, tren şefi ve TCDD yöneticilerine takipsizlik

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak makinistler ile tren şefi hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:26
Çorlu tren kazasında makinistler, tren şefi ve TCDD yöneticilerine takipsizlik

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası ile ilgili olarak makinistler ile tren şefi hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildi. Kararda siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD’nin üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında tüm mağdur ve müştekilere yönelik atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.



Çorlu Cumhuriyet Savcısı Galip Yılmaz Özkurşun tarafından verilen kararda, soruşturma aşamasında makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile kaza yapan tren şefi olarak görev yapmakta olan Hüseyin Kahraman isimli şahısların şüpheli sıfatıyla savunmalarının alındığı, savunmalarda özetle, saat 17.10 sıralarında menfez üzerinden geçerken lokomotifin aniden kontrolsüzce bulunduğu raydan yukarıya doğru zıpladığı ve tekrar raya oturduğu, sonrasında seri şekilde fren attıklarını ve acil durdurma butonuna bastıklarını, olayın olduğu yerde kendilerine daha önceden bildirilen herhangi bir kısıtlama bilgisi ya da olağan dışı bilgi olmadığını, menfez ile ray arasındaki toprak boşalmasını önceden bilebilmelerinin mümkün olmadığını, gözle de görülebilecek bir husus olmadığını, olay sonrasında derhal kumanda merkezi ile ilgili kurum ve kuruluşlara haber verdiklerini, yolculuk öncesi ve esnasında uygulanması gereken prosedürleri uyguladıklarını beyan ederek suçlamayı kabul etmedikleri kaydedildi.



Makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile trenşefi Hüseyin Kahraman’ın olay sırasında alkolsüz oldukları, dosyaya sunulan 8 Ekim 2018 tarihli bilirkişi raporunda özetle trenin hızının saatte 110 kilometre civarında olduğu kazanın meydana geldiği kesimde izin verilen hız limiti dahilinde olduğu, bu bağlamda makinistler tarafından hız ihlalinin olmadığı, aynı gün içerisinde kazanın meydana geldiği hat üzerinden daha öncesinde birden fazla trenin geçiş yapmış olduğu ve hat ile ilgili herhangi bir olumsuz görüş belirtilmediği, lokomotif kabin içerisindeki kamera görüntülerinden hat geometrisinin düşey yöndeki bozulmasının lokomotifin geçmesiyle oluştuğu kanaatini güçlendirdiği, makinistin bu esnada koltuktan yükseldiği ve tekrar koltuğuna oturduğu, aynı anda yan kamera görüntüsünde arka vagon tekerinin raydan çıktığı ve devrildiği, makinistin hatta bir anormallik olmasını hissetmesiyle birlikte seri fren yaptığı, makinistin seri fren yapması neticesinde uzun sürüklenme mesafesinin önüne geçildiği ve meydana gelebilecek kayıpların artmasına engel olarak kazanın şiddetini azalttığı sonucuna ulaşıldığı ve bu nedenle makinistlerin olayda kusurlu bulunmadıkları hususlarının belirtildiği bilgisine yer verildi.



Karada ayrıca, “Aynı bilirkişi raporunda olayla ilgili olarak TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğünde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Çerkezköy 143. Yol Bakım Şefliğinde yol bakım onarım şefi olarak görev yapan Özkan Polat, TCDD bünyesinde köprüler şefi olarak görev yapan Çetin Yıldırım, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğü Çerkezköy 143. Yol Bakım Şefliğinde hat bakım ve onarım memuru olarak görev yapan Celalettin Çabuk’un kusurlu olduklarının belirtildiği, gerek dosya içerisine sunulan birtakım dilekçeler ve ifadelerde gerekse dosyamız ile birleşen ayrı suç duyurusu şeklinde oluşturulan dosyada bilirkişi raporunda kusurlu olarak belirtilen ve yukarıda isimleri yer alan şüpheliler dışında bazı siyasetçiler ile TCDD yönetiminde yer alan bürokratlar hakkında da suç duyurusunda bulunularak şikayetçi olunduğu, tazminat sorumluluğu ile ceza hukukunda aranan sorumluluğun ve kriterlerin farklı nitelik ve kapsamda olduğu, nitekim ceza hukuku sorumluluğu dışında kalan diğer hallerde kusursuz sorumluluk hallerinin dahi düzenlendiği, ceza hukukunda ise eylemin meydana gelmesinde doğrudan kusuru bulunmayan kişilerin eylem ile kusurlu davranışları arasında illiyet bağı kurulamayacağı, kusur durumu belirlenir iken meydana gelen somut olaydan hareket edilerek olayın meydana gelmesinde doğrudan sorumlulukları bulunan kişilerin kusurlu dolayısıyla ceza soruşturma ya da kovuşturmasında şüpheli ya da sanık olabilecekleri, meydana gelen tren kazası olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, olayın meydana gelmesi ile ceza hukuku bağlamında illiyet kurularak kendisine kusur atfedilebilecek bilirkişi raporunda yer alan ve yukarıda belirtilen isimler dışında herhangi bir kimsenin bulunmadığı görülmekle” denildi.



Alınan kararda, şüpheliler siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD’nin üst yönetiminde yer alan kişiler, Halil Altınkaya, Suat Şahin ve Hüseyin Kahraman hakkında tüm mağdur ve müştekilere yönelik atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:26
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