Çorlu polisi torbacılara göz açtırmıyor

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda gençleri zehirleyen ve torbacı olarak tanımlanan sokak satıcılarını hazırlık halinde suçüstü yakaladı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Hıdırağa Mahallesi’nde tespit edilen bir adreste uyuşturucu madde fişeklemesi yapıldığı bilgisi alınması üzerine alınan arama kararına istinaden ikamette arama yaptı. Polis ekipleri yapılan arama neticesinde 81 adet satışa hazır halde fişeklenmiş bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, 33 adet satışa hazır fişeklenmiş halde kokain maddesi, peçeteye sarılı halde bir miktar kokain maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca evde yaptıkları aramada, bir adet tabanca, bu tabancaya ait mermiler, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 265 TL para ele geçirdi.

Operasyon kapsamında A.E.Z, A.G. ve H.A. adlı 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.