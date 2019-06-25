0553 313 94 23

Çorlu Omurtak Caddesi’nde bakım ve onarım çalışması yapıldı

Çorlu genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarına Omurtak Caddesi’nde devam edildi.

25 Haziran 2019 Salı 13:28
Çorlu Omurtak Caddesi’nde bakım ve onarım çalışması yapıldı

Çorlu genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarına Omurtak Caddesi’nde devam edildi.


Çorlu Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş bir ekip ve çok sayıda iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda, mevsim şartları nedeniyle aşınan yolların tamiri gerçekleştirilerek yeniden asfalt serimi yapıldı.


Salih Omurtak Caddesi’nin Atatürk Meydanı ile Tarihi Belediye Binası arasında bulunan kısmında gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 224 ton asfalt serildi.


Şehrin genelinde devam eden alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlandığı bölgeler ile yıpranmış ve yenilenmesi gereken alanlarda asfalt kazıma ve serim işleri, muhtelif noktalarda Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince program dahilinde devam edeceği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınavda tam puan alan öğrencilerden akranlarına öneriler
    1. Sınavda tam puan alan öğrencilerden..
    2. Kendi motosikleti gibi binip çaldı
    3. Yavuzeli’nde sinek istilası
    4. Elazığ’da " Yenidoğan Canlandırma"..
    5. Quick Sigorta'ya Avrupa'dan ödül
    6. Kalp yetmezliği bulunan Elif Nur,..
    7. Gaziantep’te başarılı öğrencileri..
    8. MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli,..
    9. Almanya’da 2030’a kadar 7 bin şarj..
    10. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın..
    11. Yerli ve milli tohumlar tanıtıldı
    12. MSM Film Okumaları Akademi Beyoğlu'nda..
    13. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu..
    14. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe..
    15. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Mayıs..
    16. Başkan İbil: “Sosyal medya kullanımı..
    17. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    18. Sapanca SGM’li çocuklar tarihi gezdi
    19. Aman dikkat! Siz de çocuklarınızı..
    20. İmamoğlu’nun yalanlarının akıl hocası..
    21. Fransa’da sıcak hava alarmı
    22. Niğde’de oto ekspertizli..
    23. TOBB’dan, “Halk Ekmek yönetimine sicil..
    24. MHP'den S500 açıklaması: Hemen hayata..
    25. Özel kursiyerler Vali Akın’ı ziyaret..
    26. Ergene’de kilit parke taş çalışmaları..
    27. Ağrı’da trafik kazası: 1 yaralı
    28. Vali Aktaş, Karapınar Belediye Başkanı..
    29. Samsun’da, TSK’daki FETÖ..
    30. ABD Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı