Çorlu Muhacir Evi Müzesi açıldı

Tarihi ve kültürel değerlere bağlı belediyecilik anlayışıyla oluşturulan ve Çorlu Belediyesi Müzeler ve Kültür Yatırımları Master Plan Raporu’nda yer alan restorasyon projelerinden Tarihi Doğanca Evi, Muhacir Evi Müzesi olarak hizmete açıldı.

2003 yılında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca sivil mimarlık örneği olarak tescillenen Tarihi Doğanca Evi, 2012 yılında Çorlu Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. 2016 yılında yine Çorlu Belediyesi tarafından hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin koruma kurulunca onaylatılmasının ardından, restorasyonu 2018 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Tarihi Doğanca Evi, Muhacir Evi Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

Müzenin açılışına Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, Doğanca ailesinin fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kentlerin asıl kimliğini ön plana çıkaran o kentin tarihi yapılarıdır"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, açılışta yaptığı konuşmada Çorlu’ya kültürel ve tarihi bir eser kazandırmanın gururu ve sevincini yaşadığını ifade etti. Başkan Sarıkurt, "Kentlerin asıl kimliğini ön plana çıkaran, o kentin geçmişten günümüze dek koruyabildiği tarihi yapılar, eserlerdir. Çorlu’muz her ne kadar tarihi yapılar açısından pek zengin bir kent olmasa da bugün hala tarihi önemi olan, hatırı sayılır miktarda yapıları içinde saklamaktadır. Bizler kentimizde bu saklı kalmış, korunmaya ve yeniden hayata döndürülmeye muhtaç önemli yapıları kentimize kazandırmak için elimizi taşın altına koyduk ve geçtiğimiz yıllar içerisinde restorasyon projelerimizi tek tek hayata geçirmeye başladık" dedi.

"Uzun ve meşakkatli bir süreç olacağının farkındaydık"

Başkan Sarıkurt "Tarihimize, geçmişimize ve şehrimizin kültürüne sahip çıkmak için başlattığımız Doğanca Evi Restorasyonu projesinin yolun daha başındayken uzun ve meşakkatli bir süreç olacağının farkındaydık. Daha önce, 2015 yılında hizmete açtığımız tarihi belediye binamızın restorasyonunda da benzer süreçleri yaşamış, belediyemizin imkanlarını zorlamış ve bugün belki de Çorlu’muzun en güzel binası olan tarihi belediye binamızı hemşehrilerimizin hizmetine sunarak o projeden de alnımızın akıyla çıkmıştık" diye konuştu.

"Doğanca Evi’mizin restorasyonunda bu defa destekçilerimiz de vardı" diyen Başkan Sarıkurt, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ve Tekirdağ Valiliğimiz destekçimiz oldu. 2003 yılında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca sivil mimarlık örneği olarak tescillenen, 2012 yılında belediyemizce kamulaştırılan, 2016 yılında yine Çorlu Belediyemiz tarafından hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesini Koruma Kurulunca onaylatılmasının ardından restorasyonu 2018 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlanan Doğanca Evimiz bugün artık Muhacir Evi siz sevgili Çorluluların hizmetinde" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilirken, açılışa katılan ziyaretçiler Muhacir Evi Müzesi’ni gezdi.