0553 313 94 23

Çorlu Havalimanının adı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Tekirdağ mitinde verdiği müjde gerçekleşti.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
Çorlu Havalimanının adı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Tekirdağ mitinde verdiği müjde gerçekleşti. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Havalimanının adı Çorlu Atatürk Havalimanı oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tekirdağ mitinginde verdiği müjdenin ardından Çorlu ilçesinde bulunan havalimanının adı değişti. Yapılan çalışmaların ardından havalimanının adı Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi.


Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği diğer müjdelerden bir diğeri de havalimanında sefer sayılarının artırılması oldu. Tekirdağlı vatandaşlar havalimanının isminin değiştirilmesinden sonra şimdi de sefer sayılarının artırılmasını bekliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:39
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’den gözaltına alınan komiser yardımcısına adli kontrol
    1. FETÖ’den gözaltına alınan komiser..
    2. Denizli'deki deprem
    3. Üniversitelerarası 2. Lig Futsal..
    4. Fatsa Belediyespor’da alarm
    5. İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı
    6. Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam..
    7. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    8. Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program"..
    9. Engelli derneğinden tekerlekli..
    10. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    11. Göztepeli futbolcular depremzede..
    12. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    13. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    14. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    15. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    16. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    17. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    18. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    19. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    20. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    21. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    22. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    23. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    24. Meral Akşener Sakarya’da
    25. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    26. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    27. CHP'li başkan açıkça tehdit:..
    28. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    29. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    30. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek