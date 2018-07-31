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Çorlu faciasının ardından makinistler yeni bir faciayı son anda önledi!

Çorlu'da 25 yolcunun can verdiği, aşırı yağış nedeniyle rayların altının göçmesinden kaynaklı bir benzeri facia, bu kez makinistlerin dikkati sayesinde önlendi. Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.

31 Temmuz 2018 Salı 01:09
Çorlu faciasının ardından makinistler yeni bir faciayı son anda önledi!

Bu akşam saat 19.30'da İzmir-Denizli arasında seyreden TCDD Anonim Şirketi'ne bağlı yolcu treni, yolun 217. kilometresine geldiklerinde, Buharkent-Sarayköy arasında aşırı yağışdan ötürü rayların altının boşaldığını fark etti.

Treni durduran makinistler kumanda merkezine bildirimde bulunarak, yardım istedi. Tren yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

Trende 205 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Yolcuların kara yoluyla gönderildiği belirtildi.

SEFERLER DURDURULDU

Hattın kapalı olması nedeniyle 709 ve 711 nolu trenlerde seferlerini durdurmak zorunda kaldı. İki trende 254 yolcunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 01:09
  1. TCDD
  2. İzmir-Denizli tren seferi
  3. tren faciası

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