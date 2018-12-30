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Çorlu Deresi'ne atık su akıtan işletmelere ceza

Dereye atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye toplam 291 bin 755 lira ceza kesildi

30 Aralık 2018 Pazar 16:52
Çorlu Deresi'ne atık su akıtan işletmelere ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çorlu Deresi'ne atık suyunu akıtarak, nehrin renginin değişmesine sebep oldukları gerekçesiyle 3 işletmeye 291 bin 755 lira ceza uygulandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezai işlemin, dereden alınan numune sonucundan sonra gerçekleştirildiğini belirtti.

Deredeki renk değişimi ihbarı üzerine harekete geçtiklerini aktaran Tohumcu, dereye atık suyunu akıtan işletmelerden ikisine ayrı ayrı 58 bin 351 lira, birine de 175 bin 53 lira olmak üzere, toplam 291 bin 755 lira para cezası kesildiğini söyledi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada ise 27 Kasım'da Çorlu Deresi'ndeki renk değişimiyle ilgili ihbar geldiği belirtilerek, "İhbarı üzerine olay mahallinde yapılan tespit, inceleme, numune alımı ve değerlendirmeler neticesinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı davrandığı tespit edilen 2 işletmeye çevre lisansı, 1 işletmeye de çevre izni bulunmaması nedeniyle mezkur kanun gereği idari işlemler tesis edilmiş olup, gerekli önlem ve tedbirlerin alınması kapsamında da iş ve işlemler yaptırılmıştır." ifadesine yer verildi.


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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:52
  1. ceza
  2. Çorlu Deresi
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