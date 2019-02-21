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Çorlu Belediyesinin kitap ve belgesel projelerine ödül

Tekirdağ Çorlu Belediyesinin kültürel projeleri olan Osmanlı Belgelerinde Çorlu Kitap Serisi ile Tanık Belgeseli, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) tarafından düzenlenen Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri’nde ödüle layık görüldü.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:14
Çorlu Belediyesinin kitap ve belgesel projelerine ödül

Tekirdağ Çorlu Belediyesinin kültürel projeleri olan Osmanlı Belgelerinde Çorlu Kitap Serisi ile Tanık Belgeseli, Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği (TRAKYAKENT) tarafından düzenlenen Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri’nde ödüle layık görüldü.


Çorlu Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünün bir çalışması olan ve Çorlu’nun köklü tarihini gün yüzüne çıkaran Osmanlı Belgelerinde Çorlu, Osmanlı Belgelerinde Çorlu-Nüfus Defterleri ve Osmanlı Döneminde Çorlu-Temettuat Defterleri isimli tarih-araştırma eserleri, Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri’nde Tarihe Saygı Özel Ödülünü kazandı. Yaşamının ilk yıllarında yurt içinden ya da yurt dışından göç ile Çorlu’ya gelen yaşlılar başta olmak üzere Çorlu’nun geçmişine, değerlerine ve özüne tanık olan, yaşayan çınarlarla tek tek röportaj çekimleri yapılarak Çorlu’nun kent belleğini oluşturan Tanık isimli bir belgesel ise İç Göç ve Uyum Özel Ödülünü kazandı.


Ödül törenine katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt teşekkür konuşmasında, "Göz kamaştırıcı gelişimiyle herkesi hayran bırakan, memleket kavramının tam hakkını veren, farklı yörelerden göçle gelen vatandaşlarıyla kültür ve tarih harmanı bir kent olan Çorlu’muzun zenginliğini gözler önüne sermek, gelecek nesillere Çorlu’nun tarihi hakkında kaynak olacak eserler ortaya koymak için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hayata geçirdiğimiz Osmanlı Belgelerinde Çorlu kitap serimiz ile Tanık adlı belgeselimiz sayesinde karşınızda olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. TRAKYAKENT’in projesi olan Günebakan Yerel Yönetim Hizmet Ödülleri Yarışması’nda projelerimizi ödüllere layık gören tüm jüri üyelerine, bu organizasyonda emeği olan herkese, projelerimizin hayata geçirilmesinde emek harcayan herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:14
  1. kitap
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