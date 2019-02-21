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Çorlu Belediyesi vatandaşların hayatlarına dokunuyor

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda her yıl binlerce vatandaşın eğitim gördüğünü söyledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:18
Çorlu Belediyesi vatandaşların hayatlarına dokunuyor

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda her yıl binlerce vatandaşın eğitim gördüğünü söyledi.


Vatandaş odaklı, sosyal belediyecilik ilkelerini gözeten, eğitim ve öğretime önem veren Çorlu Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 7-13 yaş arası ve 16 yaş üstü kursiyerlere satranç, ahşap boyama, kurdele nakışı, iğne oyası, mental aritmetik, İngilizce, resim, photoshop, halk oyunları, sanatsal mozaik, işaret dili, keçe sanatı, Illustrator, Brezilya nakışı, punch-koza-tel kırma, üç boyutlu kağıt rölyef, Bulgarca, hediyelik eşya yapımı ve çocuk hobi grubu branşlarında verdiği eğitimlere devam ediyor.



Kurslar 15 bin kişiye ulaştı


Vatandaşların sosyalleşmelerinin yanı sıra aile ekonomilerine destek olmak, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak ve el becerileri ile sanatsal bilgilerini geliştirmek amacıyla Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan meslek edinme ve hobi kurslarına son 5 yıl içerisinde 26 bin 426 kişinin kayıt olduğu, 22 farklı branşta açılan kurslara katılan 15 bin 206 kursiyerin meslek edinme ya da hobi amaçlı eğitimler alarak kişisel gelişimlerine katkı sağladıkları, kursları başarıyla bitiren 5 bin 606 kişinin ise sertifika almaya hak kazandığı kaydedildi.



"Vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlıyoruz"


Vatandaşların kurslara gösterdiği ilgiden son derece memnun olduğunu ifade eden Başkan Sarıkurt, Çorlu Belediyesinin farklı branşlardaki eğitimleri ile pek çok vatandaşın hayatına dokunduklarını söyleyerek "Belediyelerin işi sadece alt yapı, üst yapı çalışmaları yapmak değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine de imkan sağlamaktır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde pek çok farklı branşta verdiğimiz kurslarla hem vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine, sosyalleşmelerine katkı sağlıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlamalarına yol açıyoruz. Ücretsiz gerçekleştirdiğimiz kurslarımıza ilgisi olan tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:18
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