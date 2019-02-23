Çorlu Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından olası kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından olası kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı konusunda yaptığı uyarıların ardından Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını planlayarak gece ve gündüz görev alacak ekipleri koordine etti.

Beklenen kar yağışı kapsamında kar temizleme ve yol açma çalışmalarını gerçekleştirecek 3 greyder, 2 tuzlama robotu, 1 kar kaplanı, 2 bekoloder, 2 loder, 1 solüsyon aracı ve 8 tuzlama personelinden oluşan Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti. Kar yağışının süre ve yoğunluğuna göre ekip ve araç sayıları artırılarak çalışmalar sürdürülecek.

Öte yandan vatandaşlar Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde hazırda bekleyen karla mücadele ekiplerine 444 99 59 numaralı hattı arayarak istek ve şikayetlerini iletebilecekleri de kaydedildi.

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