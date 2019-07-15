Çorlu Belediyesi Başkanlar Sözleşmesini imzaladı

Çorlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu’nca yürürlüğe konan ve sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen Başkanlar Sözleşmesi’ne Çorlu Belediyesi’nin de imza attığı kaydedildi.

İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla, vatandaş ve çevre odaklı, çağdaş belediyecilik hizmetleri sunma amacıyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, kentin daha yaşanabilir, temiz ve çevreye duyarlı bir kent olabilmesi için Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Başkanlar Sözleşmesi’ne imza atarak küresel iklim değişikliğini önlemek adına önemli bir adım attı.

Sera gazı salınımını azaltmayı taahhüt etti

Avrupa Komisyonu’nun 2008 yılında kabul ettiği Avrupa Birliği İklim ve Enerji Paketi kapsamında sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarını desteklemek için başlatılan Başkanlar Sözleşmesi’ne Çorlu Belediyesi de Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un attığı imza ile dahil oldu. Bu sözleşme ile Çorlu Belediyesi 2030 yılına kadar sera gazı salınımını kent genelinde yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt etmiş oldu.

Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele

Dünya genelinde 53 ülkeden 7755 yerel yönetimin katıldığı, 184 destekleyici kuruluşun dahil olduğu Başkanlar Sözleşmesi’ni ülkemizde ise sadece 20 belediye imzaladı.

Yerel yönetimlerin de küresel iklim değişikliği ile mücadelede inisiyatif alması ve iklim değişikliği ile uyum konusunda politikalar, stratejiler geliştirmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Başkan Sarıkurt, “Küresel iklim değişiklikleri 21. yüzyılda bilim insanlarının üzerinde durduğu en önemli konuların başında geliyor. Sıcaklıkların yükseldiği, yağış döngülerinin değiştiği, doğal afetlerin sıklıkla arttığı bir çağda yaşıyoruz. Küresel ısınmanın büyük bir kısmı büyük olasılıkla, insan faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların bir sonucu olarak atmosferik sera gazı konsantrasyonlarında gözlenen artıştan kaynaklanmaktadır. İklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için, bu emisyonları azaltmamız veya önlememiz gerekir. İşte biz de bu düşünceden yola çıkarak Çorlu Belediyesi olarak Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, dünya genelinde 8 bine yakın yerel yönetimin taraf olduğu Başkanlar Sözleşmesine taraf olduk ve yerel yönetimlerden beklenen 2030 taahhüdümüzü imza altına aldık. Bu sözleşme ile 2030 yılına kadar sera gazı salınımımızı yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

“Çocuklarımıza Temiz Bir Gelecek”

Başkan Sarıkurt, “Çocuklarımıza güvenli bir gelecek, yaşanılabilir bir dünya, temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyorum. Biz Çorlu Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Şehrimizde yaşayanlardan ve yerel paydaşlarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. Yaşanacak tek bir dünya var ve bu dünya hepimizin” diye konuştu.