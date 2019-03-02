0553 313 94 23

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çorlu’muzu park alanlarıyla donattık”

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçeyi parklar ve yeşil alanlarla donatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:37
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çorlu’muzu park alanlarıyla donattık”

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçeyi parklar ve yeşil alanlarla donatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.


Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, estetik ve fonksiyonel yaşam mekanları, çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir kent oluşturma vizyonuyla çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. 2014 yılından beri Çorlu’nun 26 mahallesinde de çalışmalar gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi Atış Poligonu, Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi gibi büyük projelerin yanı sıra semt parkları, çocuk oyun alanları, spor, yürüyüş alanları, yeşil alanlar gibi pek çok çalışma gerçekleştirerek toplamda 190 bin metrekare park alanı kazandırdı.



“Daha yeşil bir kent için çalışıyoruz”


Çorlu’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak, vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırmak amacıyla ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz yeşil alan ve park projelerimiz doğrultusunda çocuklarımızın keyifli zaman geçirecekleri, vatandaşlarımızın ise dinleneceği, spor yapacağı parklarımızı hizmete açmaya devam ediyoruz. 26 mahallemizin 26’sında da park alanları oluşturduk" şeklinde konuştu.



“Çorlulular rahat bir nefes alacak”


Bugün Çorlu genelinde 100’ü aşkın park alanının mevcut olduğunu ifade eden Başkan Sarıkurt; “Bir yandan yeni park alanları oluşturmaya devam ederken bir yandan da mevcut parklarımızda iyileştirme ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Çorlu’muzun daha yeşil bir kente dönüşmesi için el birliğiyle çalışmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın Çorlu’da yaşamaktan mutlu olacağı, rahat nefes alacağı bir kent oluşturmak en büyük gayemiz. Çorlulu hemşerilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:37
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davraz'da hafta sonu yoğunluğu
    1. Davraz'da hafta sonu yoğunluğu
    2. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    3. İran'dan BAE Dışişleri Bakanı'nın..
    4. Çorum’da imalat sanayi araştırması
    5. AK Parti’nin Akçadağ Adayı Kırteke,..
    6. Kardan yol kapanınca hastanın imdadına..
    7. Kazakistan'daki Türk Okçuluğu kursları
    8. Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı..
    9. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş..
    11. Baradey'den "Biltaci'ye sağlık..
    12. Futbol: TFF 3. Lig
    13. Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı hazırlığı
    14. Rusya Savunma Bakanı Hintli..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir..
    16. Doğanyol’dan Cumhur ittifakına tam..
    17. Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı alındığı..
    18. 'Darbeci Sisi, diktatör Mübarek'ten..
    19. Türk Telekom’dan abonelerine uyarı
    20. Erdoğan, Pakistan ile Hindistan..
    21. Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda..
    22. Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı..
    24. Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na..
    25. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
    26. Kılıçdaroğlu'ndan köylüyü azarlayan..
    27. İntihar girişimlerinin adresi olan..
    28. Bursaspor-DG Sivasspor maçında..
    29. Tatbikatı gören Rumlar ağız..
    30. Erdoğan'dan çok sert sözler!..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...