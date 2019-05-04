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Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Çolpan’dan metruk bina açıklaması

Çorlu Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:19
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Çolpan’dan metruk bina açıklaması

Çorlu Belediyesi, ilçede tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.


Çorlu’da metruk halde bulunan ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar tek tek tespit edilerek yıkılıyor. Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, belediye olarak yıllardır başarılı bir şekilde yürüttükleri metruk binalar ile mücadele çalışmalarını gelen talepler ve yasal sorumluluklar çerçevesinde sürdürdüklerini belirtti.


Zaman zaman yerel basında Çorlu’daki metruk binalar ile ilgili haberler yapıldığını belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, son bir yıl içerisinde 58 adet metruk yapının tespit edildiğini ve bu yapılardan 44 adedinin yıkım işleminin tamamlandığını, 14 adet metruk yapının ise yıkım veya tamirat sürecinin devam ettiğini ifade etti.


Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız metruk yapıların yıkım çalışmasına hız kesmeden devam ediyoruz diyen Çolpan, “Sahipleri tarafından terk edilmiş ya da kullanılmayan ve yıkılmaya yüz tutmuş bu yapılar, zamanla madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor ve bu durum çevre sakinleri ve özellikle de çocuklar ve gençler için ciddi endişeler yaratıyor. Bu endişeleri ortadan kaldırmak, mahalle halkının can ve mal güvenliğini korumak, daha yaşanılabilir bir çevre oluşturmak adına mahalle muhtarları ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz metruk yapıların yıkımına yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan metruk binalar konusunda zaman zaman yerel basınımızda haberler yer alıyor. Metruk binalar ile ilgili olarak belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nezdinde gerekli incelemeleri yasal çerçeveler içerisinde ciddiyetle ele alıyoruz” diye konuştu.



"Çalışmalar hakkında bilgi paylaşacağız”


Çorlu Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve muhtarlarımız ile sürekli olarak istişare halindeyiz diyen Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, “Vatandaşlarımızı da bu konuda daima bilgilendiriyoruz. Dönem içerisinde tehlikeli yapılar ve metruk binaların yıkımı konusunda yapılan ve yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak vatandaşları bilgilendirileceğiz. Hazırlanacak raporları belirli dönemlerde paylaşacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:19
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