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Corinthians-Cruzeiro maçı ne zaman saat kaçta? Corinthians –Cruzeiro istatistikleri

Brezilya Kupa Final maçında heyecan dorukta. Final maçı için Corinthians ile Cruzeiro yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Corinthians - Cruzeiro maçı 18 Ekim 2018 Perşembe saat 03:45’de oynanacak.Corinthians son haftadaki Internacional müsabasında 1-1 berabere kaldı. Cruzeiro ise Santos maçında 2-1 kazandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:39
Corinthians-Cruzeiro maçı ne zaman saat kaçta? Corinthians –Cruzeiro istatistikleri

Brezilya Kupa Final maçında heyecan dorukta. Final maçı için Corinthians ile Cruzeiro yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Corinthians - Cruzeiro maçı 18 Ekim 2018 Perşembe saat 03:45’de oynanacak.  Corinthians son haftadaki Internacional müsabasında 1-1 berabere kaldı. Cruzeiro ise Santos maçında 2-1 kazandı.

Brezilya Kupa Final maçında Corinthians-Cruzeiro, 18 Ekim 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:45. Corinthians, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberliklik performans sergiledi. Corinthians son haftadaki Internacional müsabasında 1-1 berabere kaldı. Cruzeiro ise Santos maçında 2-1 kazandı.Kendi sahasında alan Corinthians, 0 gol attı ve 0 gol yedi. Cruzeiro, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cruzeiro 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:39
  1. Corinthians-Cruzeiro maçı ne zaman saat kaçta?

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