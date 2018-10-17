Corinthians-Cruzeiro maçı ne zaman saat kaçta? Corinthians –Cruzeiro istatistikleri

Brezilya Kupa Final maçında heyecan dorukta. Final maçı için Corinthians ile Cruzeiro yeşil sahada kozlarını paylaşacak. Corinthians - Cruzeiro maçı 18 Ekim 2018 Perşembe saat 03:45’de oynanacak. Corinthians son haftadaki Internacional müsabasında 1-1 berabere kaldı. Cruzeiro ise Santos maçında 2-1 kazandı.

Brezilya Kupa Final maçında Corinthians-Cruzeiro, 18 Ekim 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:45. Corinthians, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberliklik performans sergiledi. Corinthians son haftadaki Internacional müsabasında 1-1 berabere kaldı. Cruzeiro ise Santos maçında 2-1 kazandı.Kendi sahasında alan Corinthians, 0 gol attı ve 0 gol yedi. Cruzeiro, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cruzeiro 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.