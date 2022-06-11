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Biyografi Corentin Tolisso kimdir?Corentin Tolisso nereli kaç yaşında? Corentin Tolisso hangi takımda?
Biyografi

Corentin Tolisso kimdir?Corentin Tolisso nereli kaç yaşında? Corentin Tolisso hangi takımda?

Fenerbahçe Corentin Tolisso'yu mu transfer edecek? Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Corentin Tolisso'yu kadrosuna katmak için atağa geçti. Fenerbahçe taraftarı Corentin Tolisso’nun kim olduğunu merak ediyor. Peki Corentin Tolisso kimdir? Corentin Tolisso nereli kaç yaşında? Corentin Tolisso hangi takımlarda oynadı? Corentin Tolisso futbol kariyeri.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:25:00 -
Corentin Tolisso kimdir?Corentin Tolisso nereli kaç yaşında? Corentin Tolisso hangi takımda?

Corentin Tolisso, 2017 yılında 41,5 milyon euro karşılığında Lyon'dan Bayern Münih'e transfer olmuştu. Corentin Tolisso, geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin radarına girdiği öğrenili. Peki  Corentin Tolisso kimdir? Corentin Tolisso nereli kaç yaşında? Corentin Tolisso hangi takmıda oynadı-oynuyor? 

Corentin Tolisso kimdir?

Corentin Tolisso, 3 Ağustos 1994 tarihinde doğdu. Fransız millî futbolcudur. orta saha pozisyonunda görev almakta olup, Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te oynamaktadır.

Corentin Tolisso

Corentin Tolisso kariyeri

Lyon akademi'den çıkan Tolisso, profesyonel kariyerine 2012 yılında Lyon II kulübünde başladı. 2014 yılından itibaren Lyon'un vazgeçilmez futbolcusu oldu. Ligue 1 ekibi Lyon ile gösterdiği performans sayesinde 1 Temmuz 2017 tarihinde Alman kulübü Bayern Münih ile 41.50 milyon euro karşılığında transfer oldu.[2]

Corentin Tolisso başarıları

Tolisso, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı babasıyla kaldırırken

Bayern Münih

Bundesliga: 2017-18, 2018-19

DFB-Pokal: 2018-19

DFL-Supercup: 2017, 2019

Fransa

FIFA Dünya Kupası: 2018 FIFA Dünya Kupası

 

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