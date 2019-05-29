Corendon ailesi iftarda bir araya geldi Corendon Turizm Grubu iftar programında konuşan Kurucu Ortak Yıldıray Karaer, "Çok iyi bir turizm sezonu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Corendon Turizm Grubu iftar programında konuşan Kurucu Ortak Yıldıray Karaer, "Çok iyi bir turizm sezonu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Corendon Turizm Grubu yönetimi, Ramazan ayı vesilesyiledüzenlediği geleneksel iftar yemeğinde turizm ve iş dünyası camiası ile bir araya geldi.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı iftar yemeğinde bir konuşma yapan Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, düzenledikleri yemeğe katılanlara teşekkür etti.Karaer, çok iyi başlayan 2019 turizm sezonunun aynı şekilde devam ederek kapanmasını temenni etti.

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