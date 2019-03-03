Corbyn’dan, İsrail’i kızdıracak çağrı: "İngiltere silah satışlarını durdursun!"

İngiliz İşçi Partisi Başkanı Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May hükümetinden Filistinlilerin israil tarafından şehit etmesini kınayarak, bu ülkeye silah satışının da durdurulmasını istedi.

Corbyn'ın açıklamaları, İsrail'in Filistinlilere karşı savaş suçu işlediğini tespit eden BM raporunun ardından geldi.

"İsrail'in tavrı karşılıksız kalmamalı"

Twitter'dan yaptığı açıklamada Corbyn, “BM, İsrail'in Gazze'de çocukları, sağlık görevlileri ve gazetecileri öldürdüğünü söylüyor. İsrail'in bu tavrı karşılıksız kalmamalı” de.

İngiliz hükümetinin İsrail'in cinayetlerini kesin olarak kınamasını ve bu ülkeye silah satışlarını durdurmasını isteyen İngiliz İşçi lider Corbyn şunları söyledi:

"Bu haftanın başlarında yayınlanan BM raporunda: “İsrail güvenlik güçleri, yakın bir ölüm tehdidi oluşturmayan veya vuruldukları sırada başkalarına ciddi yaralanma veya doğrudan çatışmalara katılmayan Filistinli göstericileri öldürdü ve sakatladı".

Corbyn, Filistinli göstericileri gerçekleştirdikleri eylemi de, “Doğada sivil” olarak yorumladı.