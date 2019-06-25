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Çorapçı cinayetinin yargılanmasına başlandı

Antalya’da geçtiğimiz sene semt pazarında çorap satan şahsın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ilk duruşma görüldü.

25 Haziran 2019 Salı 12:12
Çorapçı cinayetinin yargılanmasına başlandı

Antalya’da geçtiğimiz sene semt pazarında çorap satan şahsın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada ilk duruşma görüldü.Suçlamaları kabul etmeyen ve beraatlerini talep eden 3 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.


Olay, geçtiğimiz sene 31 Ekim’de Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi’nde bulunan semt pazarında meydana geldi. Akşam saatlerinde pazarda sattığı çorapları toplayan Mehmet Hür (42), başında kapüşon olan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 6 kez ateş edilen 2 çocuk babası Hür, olay yerinde hayatını kaybetti.


Mehmet Hür’ün pazar yerinde öldürülmesiyle ilgili sürdürülen soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince derinleştirildi. Araştırma neticesinde olayın şüphelileri oldukları belirlenen B.M, eşi F.M ve Ö.V, üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M. ve Ö.V., çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. F.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


B.M., Ö.V. ve F.M. olayın ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar B.M. ve Ö.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.M., maktulün yakınları, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.



F.M.: “Eşimle aramın açık olduğu bir dönemdi”


İddianameyi okuduğunu ifade eden F.M., eşi B.M.’nin ve kendisinin üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtti. Maktul Mehmet Hür ile mahallelerinde bulunan bir kasap dükkanında tanıştıklarını kaydeden F.M., “Aramızda birşey yoktu, arkadaş gibi zaman zaman sohbet ediyorduk. Olay günü pazara eşim, ben ve kızım gittik. Ben dişimden rahatsız olduğum için arabada kaldım. Kızım ve eşim pazara gittiler ve yaklaşık 10 dakika sonra geldiler. Fazla bir pazar ihtiyacımız yoktu. Diğer şüpheli Ö.V.’yi ise tanıyorum. Kendisi mahallemizde esnaftır. Fazla samimiyetimiz yok. Eşim ve Mehmet Hür’le kesinlikle tanışmıyor. Bu suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” dedi. F.M., Mehmet Hür’ün öldüğünü aynı gün televizyondan öğrendiğini ileri sürdü.



B.M.: “Mehmet Hür’ü tanımıyorum”


Olay günü eşi ve kızıyla pazara gittiğini dile getiren B.M. ise pazar sonrasıeşiyle kızını eve bıraktığını ifade etti. Ö.V.’yi mahalleden tanıdığını kaydeden B.M., “Ö.V.’ye çay içmeye gittim. Ben kimseyi takip ettirmedim. Mehmet Hür’ü tanımıyorum” diye konuştu.



Ö.V.: “Bu konuda üzgünüm”


Tutuklu sanık Ö.V. ise olayla ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Ö.V. "Ben 4 çocuk babası, emekçi bir insanım. Üzerime atılan suçları asla kabul etmiyorum. B.M. ile aramızdaki ilişki müşteri, esnaf ilişkisidir. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Maktulün yakınları ise, çocukların yetim kaldığını ve sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.


Duruşmada tanıkların dinlenmesi için salondan sanıklar ve izleyiciler çıkarıldı. Tanıklardan 2’si Ö.V.’yi, 1’i ise B.M.’yi işaret ederek, Mehmet Hür’e ateş edenin sanıklara benzediğini söylediler.


Sanık avukatları da tanıkların yaptığı teşhisi kabul etmediklerini belirterek, dosyanın tanıklar üzerinden kapatılmasının söz konusu olduğunu ileri sürdüler.


Mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:12
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